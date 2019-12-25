Петербуржец мастурбировал при школьнице в маршрутке

Несовершеннолетней он не касался и не пытался с ней контактировать.

Мужчина сообщил, что неизвестный молодой человек мастурбировал в маршрутке при его несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Петербуржец рассказал, что 6 октября в период времени с 15:34 до 16:00 его дочка ехала со школы домой в маршрутке. В этот момент она стала свидетелем того, как сидевший рядом с ней мужчина занимался самоудовлетворением.

Сама 13-летняя школьница пояснила, что до школы по утрам она доезжает с папой, а возвращается самостоятельно на маршрутке. В маршрутном такси она села от выхода на третий ряд у окна, в автобусе были свободные места, в какой- то момент она стала дремать. На одной из остановок к ней сел молодой человек 18-19 лет в черной маске и с кучерявыми волосами. За несколько остановок до выхода девочка проснулась и увидела разведенные ноги парня, его оголенный возбужденный половой орган. Молодой человек при этом продолжал мастурбировать, но другие пассажиры не обращали на это внимание. Несовершеннолетней он не касался и не пытался с ней контактировать, на ее остановке пропустил к выходу.

Видео в маршрутном автобусе отсутствует, опрошен водитель, который значимой информации не предоставил.

Пристававшему к девочке в подъезде на улице Коммуны мигранту грозит срок.

Фото: Piter.tv