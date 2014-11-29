  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге наблюдается нехватка бьюти специалистов
Сегодня, 16:27
126
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге наблюдается нехватка бьюти специалистов

0 0

В августе 2024 года особенно сильно пострадала розничная торговля, но и сфера услуг также остро нуждается в персонале.

Рынок труда в Петербурге сталкивается с продолжительным дефицитом работников. Согласно статистическим данным, предоставленным Петростатом, количество соискателей сократилось более чем в три раза по сравнению с количеством вакансий. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Различные предприятия и бизнесы продолжают испытывать нехватку рабочей силы, пишет spb.aif.ru.

В августе 2024 года особенно сильно пострадала розничная торговля, но и сфера услуг также остро нуждается в персонале. Владельцы салонов красоты, например, называют отсутствие квалифицированных специалистов одной из основных проблем.

Заполнить этот пробел с помощью мигрантов или неквалифицированных работников не представляется возможным, так как требования к мастерам в этой индустрии достаточно высокие. Они работают с клиентами, и поэтому необходимо соблюдать определенные стандарты безопасности и качества.

Ранее мы сообщили о том, что аренда элитных квартир в Петербурге выросла в цене почти на 40% за год.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии