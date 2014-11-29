В Петербурге наблюдается нехватка бьюти специалистов

В августе 2024 года особенно сильно пострадала розничная торговля, но и сфера услуг также остро нуждается в персонале.

Рынок труда в Петербурге сталкивается с продолжительным дефицитом работников. Согласно статистическим данным, предоставленным Петростатом, количество соискателей сократилось более чем в три раза по сравнению с количеством вакансий. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Различные предприятия и бизнесы продолжают испытывать нехватку рабочей силы, пишет spb.aif.ru.

В августе 2024 года особенно сильно пострадала розничная торговля, но и сфера услуг также остро нуждается в персонале. Владельцы салонов красоты, например, называют отсутствие квалифицированных специалистов одной из основных проблем.

Заполнить этот пробел с помощью мигрантов или неквалифицированных работников не представляется возможным, так как требования к мастерам в этой индустрии достаточно высокие. Они работают с клиентами, и поэтому необходимо соблюдать определенные стандарты безопасности и качества.