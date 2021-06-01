Росгвардейцы задержали неадекватного мужчину в Эрмитаже

Житель Московской области "примерил" царский трон в Фельдмаршальском зале и пытался снять картины.

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали 39-летнего жителя Подмосковья, который неадекватно себя вел в стенах Государственного Эрмитажа, – рассказывают в "Фонтанке".

По предварительным данным мужчина приехал в Северную столицу, чтобы навестить мать, а пока он в городе – заодно и наведаться на экспозицию в Главный штаб Эрмитажа. Там житель Московской области начал неадекватно себя вести и имел намерение сорвать картины, которые находились в Военной галерее 1812 года.

Ранее мы рассказывали, что Эрмитаж откроет свои двери для всех желающих 7 декабря. Вход в Главный штаб будет свободный, по предварительной регистрации.

Фото: УВО по Петербургу и Ленобласти