В Петербурге поликлинику предостерегли после жалобы пациента на отсутствие рецепта

Пациент не получил назначенный препарат "Ривароксабан" после решения врачебной комиссии.

Росздравнадзор по Петербургу и Ленинградской области вынес предостережение городской поликлинике № 98 из-за нарушения правил выписки лекарств. Поводом стало обращение пациента, которому медицинское учреждение не предоставило рецепт на жизненно необходимый препарат. Об этом говорится в материалах на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В июле врачебная комиссия поликлиники назначила пациенту препарат "Ривароксабан" по медицинским показаниям. Однако рецепт на лекарство так и не оформили.

В надзорном ведомстве напомнили, что если необходимого препарата нет в электронной базе, врач должен выписать рецепт на бумажном бланке вручную. Отсутствие такого документа нарушает федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" и установленные Минздравом правила.

Руководству медучреждения указали на недопустимость несоблюдения обязательных требований. Главным врачом поликлиники № 98 является Людмила Керимова.

По данным Rusprofile, учреждение участвовало в 12 арбитражных делах на общую сумму 12 млн рублей. В одном из них поликлиника выступала ответчиком по иску на 9,1 млн рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)