Ночью в Гатчине разыскивали маленькую девочку, ушедшую на улице

Девочка, находясь на ночевке в гостях, ночью самостоятельно покинула квартиру и отправилась домой.

В Гатчине сотрудники Росгвардии нашли и вернули матери ушедшую ночью из дома малолетнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Этой ночью около 1:20 сотрудникам Росгвардии поступила информация о том, что в Гатчине 6-летняя девочка ушла из дома на Рощинской улице. Получив описание ребенка и приступив к поиску, сотрудники Росгвардии на пешеходном переходе перекрестка проспекта 25 Октября и Рощинской улицы обнаружили маленькую девочку, находящуюся на улице без сопровождения взрослых и схожую по приметам с разыскиваемой.

Сотрудники Росгвардии отвезли ребенка в территориальный отдел полиции, после чего мать была извещена о местонахождении дочери.

Позже было установлена, что девочка, находясь на ночевке в гостях, ночью самостоятельно покинула квартиру и отправилась домой. Через некоторое время жильцы квартиры, заметив ее отсутствие, сообщили об этом матери ребенка, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Ранее петербуржец хотел убить маму и бабушку. Преступлению помешали сотрудники Росгвардии.

Фото: Росгвардия