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На Наличной улице задержали водителя каршеринга, который перевозил наркотики
Сегодня, 10:43
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На Наличной улице задержали водителя каршеринга, который перевозил наркотики

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На месте следственно-оперативная группа нашла сверток с мефедроном.

На Васильевском острове в Петербурге инспекторы ДПС Госавтоинспекции задержали водителя каршерингового автомобиля. В салоне обнаружили наркотики, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

При проверке документов на Наличной улице вечером 20 марта мужчина 1980 года рождения вел себя нервозно, чем заставил заинтересоваться содержимым машины. Следственно-оперативная группа на месте нашла сверток с мефедроном. 

Ранее задержанный был судим по ст. 228 УК РФ, он отказался от освидетельствования. Составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: петербурженку задержали за сбыт "соли" в Выборгском районе. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: каршеринг, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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