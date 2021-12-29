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Полиция возбудила уголовное дело за незаконную перевозку наркотиков. Их нашли в каршеринге в Рапполово
Сегодня, 10:02
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Полиция возбудила уголовное дело за незаконную перевозку наркотиков. Их нашли в каршеринге в Рапполово

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Машину арендовал 43-летний петербуржец.

Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения наркотиков в каршеринге в деревне Рапполово. 

Ранее Piter.TV писал о том, что "Ниссан" остановили 5-го февраля. Во время осмотра внедорожника стражи порядка нашли под одним из сидений брикет, спрятанный в пакет. В общей сложности были изъяты три брикета. Их отправили на экспертизу. Исследование показало, что вещество является наркотическим веществом — гашишем массой 190 г. 

Уголовное дело возбудили за незаконное приобретение, хранение, перевозку запрещенных веществ. Мужчину, который находился в машине, задержали и поместили в изолятор временного содержания. 43-летний подозреваемый проживает в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: каршеринг, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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