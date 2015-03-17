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В Петербурге капитан из Приморского края напоролся на нож, когда резал рыбу
Сегодня, 15:23
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В Петербурге капитан из Приморского края напоролся на нож, когда резал рыбу

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Приезжий госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

Капитан морского судна из Приморского края получил в Петербурге ножевое ранение, когда резал рыбу. Об этом 29 ноября пишет 78.ru. 

Известно, что 35-летний капитан третьего ранга прибыл в Северную столицу для повышения квалификации. Пострадал он, находясь на кухне общежития Военно-морской академии на улице Пархоменко. 

Супруга мужчины отметила, что, пока она укладывала детей, из кухни был слышен глухой удар. В комнате женщина обнаружила мужа с раной в боковой части тела. 

Приезжий госпитализирован в Елизаветинскую больницу. 

Ранее мы рассказывали о том, что контрактник с ножом ограбил продуктовый магазин на улице Бадаева. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ножевое ранение, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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