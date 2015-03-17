В Петербурге капитан из Приморского края напоролся на нож, когда резал рыбу

Приезжий госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

Капитан морского судна из Приморского края получил в Петербурге ножевое ранение, когда резал рыбу. Об этом 29 ноября пишет 78.ru.

Известно, что 35-летний капитан третьего ранга прибыл в Северную столицу для повышения квалификации. Пострадал он, находясь на кухне общежития Военно-морской академии на улице Пархоменко.

Супруга мужчины отметила, что, пока она укладывала детей, из кухни был слышен глухой удар. В комнате женщина обнаружила мужа с раной в боковой части тела.

Приезжий госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что контрактник с ножом ограбил продуктовый магазин на улице Бадаева.

Фото: Piter.TV