Подростки с пистолетом напали на отца и сына у метро "Чёрная речка"

Петербуржец-отец рассказал, что группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тыс. рублей за куртку, которую он не вернул подруге.

Вечером в понедельник, 8 апреля, у дома №2 по улице Савушкина произошла драка с применением оружия. Несколько пассажиров метро "Чёрная речка" сообщили о потасовке подростков с 45-етним мужчиной и его сыном. об этом стало известно Piter.TV

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Петербуржец-отец рассказал, что группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тыс. рублей за куртку, которую он не вернул подруге. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали бить руками и ногами. Один из нападавших несколько раз выстрелил вверх из пистолета, после чего подростки убежали.

Вскоре на платформе "Чёрной Речки" был задержан девятиклассник, состоящий на учёте. При досмотре у него нашли аэрозольный пистолет. Подростка доставили в отдел, а после отпустили под обязательство о явке. Потерпевшим была оказана медицинская помощь. В ходе нападения они получили ушибы, ссадины и сотрясение.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за нападение на школьника-миллионера арестованы двое подростков.

Фото: Piter.TV