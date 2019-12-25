Перед судом предстанет женщина, которая напала с ножом на сожителя на Тихоокеанской

Обвиняемой вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Ей вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали 8 июля в надзорном ведомстве.

Как утверждает следствие, ночью 2 марта нетрезвая обвиняемая в квартире дома по Тихоокеанской улице, в ходе конфликта на почве ревности, ударила сожителя два раза кухонным ножом в область спины. После она вызвала бригаду скорой помощи.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV