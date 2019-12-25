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Троллейбус сбил подростка на проспекте Космонавтов
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Троллейбус сбил подростка на проспекте Космонавтов

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В результате юноша получил травмы, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Московском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 18 июня возле дома 63 по проспекту Космонавтов 50-летняя женщина, управлявшая троллейбусом, совершила наезд на 13-летнего подростка. Мальчик переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

В результате юноша получил травмы, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и детали аварии выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского произошла смертельная авария. Погиб водитель автомобиля Renault. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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