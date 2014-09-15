На "Сортавале" грузовик насмерть сбил пешехода

В ночь на пятницу, 20 сентября, на 29 км трассы "Сортавала" произошла смертельная авария. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, грузовой автомобиль Shacman, управляемый 52-летним водителем, совершил наезд на мужчину, который находился на дороге.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас полиция проводит расследование инцидента.

Также ведется поиск родственников или знакомых погибшего для установления его личности.