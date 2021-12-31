  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мигранта задержали по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки во Всеволожске
Сегодня, 9:53
294
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мигранта задержали по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки во Всеволожске

0 0

К полицейским обратилась мама ребёнка.

Во Всеволожске задержали 47-летнего мигранта по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки. Об этом стало известно Piter.TV.

К полицейским обратилась мама ребёнка. Она сообщила, что у дома на улице Ореховая мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. 

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в ИВС.

Ранее семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии.

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожск, дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии