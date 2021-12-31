Мигранта задержали по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки во Всеволожске

Во Всеволожске задержали 47-летнего мигранта по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки. Об этом стало известно Piter.TV.
К полицейским обратилась мама ребёнка. Она сообщила, что у дома на улице Ореховая мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в ИВС.
Ранее семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии.
Фото: Piter.TV
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