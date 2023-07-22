В Петербурге и Ленобласти число пенсионеров старше 80 лет, получающих надбавку по уходу, возросло на 230 тысяч. человек

Теперь выплата оформляется автоматически, без необходимости подачи заявления, что значительно упростило процесс получения помощи.

В Петербурге и Ленобласти количество пенсионеров старше 80 лет, получающих надбавку по уходу, увеличилось на 230 тыс. человек благодаря новым правилам, вступившим в силу с начала 2025 года. Теперь выплата оформляется автоматически, без необходимости подачи заявления, что значительно упростило процесс получения помощи, информирует пресс-служба Отделения Социального фонда России (ОСФР) по Петербургу и Ленобласти.

Ранее для получения надбавки требовалось заявление от ухаживающего лица, а также согласие пенсионера. С 2025 года ОСФР автоматически устанавливает выплату в виде надбавки к пенсии после достижения человеком 80-летнего возраста. Это привело к значительному увеличению числа получателей: если в конце 2024 года надбавка была установлена для 23 376 пенсионеров, то к июню 2025 года их число выросло до 256 541.

Кроме того, изменился и размер выплаты. Теперь, будучи частью пенсии, она ежегодно индексируется наравне с пенсионными выплатами. Ранее сумма составляла 1,2 тысячи рублей, но после индексаций в январе, феврале и апреле 2025 года она увеличилась. В дальнейшем надбавка будет продолжать расти с каждым новым повышением пенсий.

Эти изменения стали частью государственной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Ранее мы сообщили о том, что работающим пенсионерам в Петербурге и Ленобласти пересчитают пенсии с 1 августа.

Фото: Piter.TV