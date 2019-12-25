Работающим пенсионерам в Петербурге и Ленобласти пересчитают пенсии с 1 августа

Корректировка коснется тех, кто получает пенсию по возрасту либо вследствие наличия инвалидности, при условии уплаты работодателями страховых взносов за предыдущий год.

Социальный фонд России (СФР), действующий в Петербурге и Ленобласти, объявил о проведении перерасчета пенсий трудящимся пенсионерам региона в августе текущего года. Согласно сообщению пресс-службы организации, с первого числа месяца увеличится уровень пенсионного обеспечения примерно у 450 тысяч пенсионеров.

Корректировка коснется тех, кто получает пенсию по возрасту либо вследствие наличия инвалидности, при условии уплаты работодателями страховых взносов за предыдущий год. Помимо этого, изменится величина пособия по случаю утраты кормильца, если поступления на индивидуальный счёт умершего родственника были зафиксированы позднее момента назначения выплаты.

Размер повышения рассчитают автоматически исходя из страхового стажа и суммы отчислений работодателя за последний годовой период, подчеркнул руководитель отделения СФР Константин Островский.

Самостоятельно оценить величину возможной прибавки граждане смогут, проверив количество накопленных пенсионных баллов, содержащихся в личном кабинете портала государственных услуг. Максимально допустимая прибавка соответствует трём таким коэффициентам.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году отделение СФР по Петербургу и Ленобласти оплатило услуги по родовым сертификатам 67 тыс. женщин.

Фото: Piter.TV