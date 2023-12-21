В Петербурге задержан начальник районного отдела ГИБДД по делу о посредничестве во взяточничестве

По данным следствия, начальник отдела ГИБДД Тимошенко А. договорился с сотрудником регионального УФСБ о передаче взятки в размере 400 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге задержан начальник отдела ГИБДД Центрального района по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

По данным следствия, начальник отдела ГИБДД Тимошенко А. договорился с сотрудником регионального УФСБ о передаче взятки в размере 400 тысяч рублей. Сумма предназначалась за содействие в повторном согласовании кандидатуры его знакомой на должность в УМВД Центрального района.

Находясь в кафе на улице Караванной, 25 октября Тимошенко передал деньги сотруднику ФСБ в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После этого он был задержан.

Следователи провели обыск на рабочем месте подозреваемого, ему предъявлены обвинения, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Также в Петербурге задержали главу УК за взятку в 500 тысяч рублей.

Видео: СК России по городу