В Петербурге задержан начальник районного отдела ГИБДД по делу о посредничестве во взяточничестве

В Санкт-Петербурге задержан начальник отдела ГИБДД Центрального района по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.
По данным следствия, начальник отдела ГИБДД Тимошенко А. договорился с сотрудником регионального УФСБ о передаче взятки в размере 400 тысяч рублей. Сумма предназначалась за содействие в повторном согласовании кандидатуры его знакомой на должность в УМВД Центрального района.
Находясь в кафе на улице Караванной, 25 октября Тимошенко передал деньги сотруднику ФСБ в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После этого он был задержан.
Следователи провели обыск на рабочем месте подозреваемого, ему предъявлены обвинения, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.
Также в Петербурге задержали главу УК за взятку в 500 тысяч рублей.
Видео: СК России по городу
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