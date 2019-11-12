"Ленд Крузер" вылетел на тротуар на набережной Фонтанки из-за удара иномарки

Завершение понедельника, 11 ноября, стало не самым приятным для двух автомобилистов. На набережной Фонтанки, у дома №136 столкнулись иномарки – в распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер.
Как видно на кадрах, хетчбек на большой скорости влетел на перекрестке в бок "Ленд Крузеру", который поворачивал налево. Из-за удара "Ленд Крузер" вылетел на тротуар.
Информации о пострадавших не поступало, но судя по видео, оба водителя были в состоянии выйти из машин.
Также утром две иномарки не поделили проезд на Арсенальной набережной.
Видео: Piter.TV
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