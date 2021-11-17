Водитель "Мазды" поехал на "красный" и наехал на собаку

Питомец был с хозяином.

Водитель "Мазды" сбил собаку, когда отъезжал с тротуара. По словам очевидца, это случилось днем 17 ноября на улице Куйбышева.

На кадрах видно, что белая машина стояла в зоне пешеходного перехода и решила начать движение. Когда для пешеходов загорелся "зеленый", хозяин с собакой начали переходить дорогу. Питомец находился на поводке позади мужчины. Невнимательный водитель наехал на пса. Судя по кадрам, он остался жив, но получил травмы. Животное не смогло полноценно двигаться.

Дальнейшие обстоятельства неизвестны, однако между водителем и хозяином собаки завязался конфликт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Бутлерова под колеса ВАЗ попала пятиклассница.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Олег Можевилов