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На Союзном проспекте появится детская поликлиника с бассейном
Сегодня, 16:10
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На Союзном проспекте появится детская поликлиника с бассейном

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Каждый день работники учреждения смогут принимать по 400 маленьких пациентов.

В Невском районе Петербурга в скором времени появится детская современная поликлиника с бассейном. Губернатор Петербурга оценил работу строителей и узнал о сроках сдачи проекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас на объекте завершают монтаж фасада, чистовую отделку, прокладку внутренних инженерных сетей. Многие кабинеты уже отремонтировали. 

По словам градоначальника, поликлинику ждут горожане давно. Скоро учреждение получит лицензию и начнет прием маленьких пациентов. Проект обещают сдать до конца года.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красногвардейском районе открыли поликлинику с уникальной цветовой навигацией.

Фото: Pexels

Теги: беглов, невский район, поликлиника, союзным проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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