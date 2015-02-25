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Днем на проспекте Просвещения сгорел автомобиль Renault
Сегодня, 16:19
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Днем на проспекте Просвещения сгорел автомобиль Renault

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Пожарные потушили пламя за 13 минут. 

Сегодня, 20 декабря, в Выборгском районе произошел пожар. На проспекте Просвещения у дома № 43 вспыхнула иномарка Renault. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:59. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Огонь уничтожил все сгораемые части автомобиля. Пожарные потушили пламя за 13 минут. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: момент обрушения здания на Гороховой попал на видео.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мчс, проспект просвещения, сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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