На западе Васильевского острова возобновили активное строительство улично-дорожной сети

Всего на намывных территориях острова до конца года построят 15 км улиц и магистралей.

На намывных территориях Васильевского острова возобновили активное строительство улично-дорожной сети. На 7 объектах строители производят устройство насыпи из песка и основания тротуаров из щебеночно-песчаной смеси. На улице Чирикова идёт монтаж опор наружного освещения, протяжка кабеля и монтаж светильников, а на перекрёстке улицы Лисянского и Вилькицкого бульвара – организация светофорного поста. Также продолжается устройство ливневой канализации, дренажа и колодцев.

Помимо строительства новых дорог и пешеходных зон, специалистам приходится осуществлять переустройство уже готовых объектов, не соответствующих нормативам. В результате обследования было выявлено, что толщина конструкций основания, габариты и уклоны для водоотведения существующих тротуаров и велодорожек не позволяют эксплуатировать улично-дорожную сеть комфортно и безопасно.

Проектом предусмотрено устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием, которые смогут выдерживать большую нагрузку и обеспечивать беспрепятственный доступ к домам для спасателей и машин скорой помощи. Поэтому сейчас дорожникам приходится частично демонтировать элементы благоустройства, но борьба идет за каждый метр. Так специалистам удалось сохранить маяки и малые архитектурные формы на улице Лисянского, а на Вилькицком бульваре - существующие газоны и зеленые насаждения.

На сегодняшний день у нас открыто движение по 8 километрам улично-дорожной сети из 15. Остальные дороги мы планируем полностью завершить к сентябрю 2025 года. Будут у нас и тротуары, будут у нас велодорожки и благоустройство. Мы подходим индивидуально к каждому существующему кварталу, то есть все, что можно сохранить, пытаемся сохранить. На примере данного жилого комплекса, естественно, мы рассматриваем вопрос сохранения и маяков, их два здесь, и, соответственно, примыкающую к территории тротуарную зону, в данном случае газоны, тротуары, которые непосредственно примыкают к зданию. Станислав Путинцев, заместитель директора Дирекции транспортного строительства

В настоящее время на запущенных участках улично-дорожной сети выполнено устройство тротуаров протяженностью 6 км. А всего на намывных территориях Васильевского острова будут построены 15 км улиц и магистралей, 25 км тротуаров и более 4 км велодорожек. Завершение строительства всех объектов планируется уже к концу 2025 года.

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Видео: КРТИ