В Петербурге на синей ветке метро приостановлено движение

Пассажиры из неисправного состава высажены, поезд направлен в депо.

В метро Петербурга приостановлено движение от "Технологического института" до "Купчино". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

На Линии 2 (синяя ветка) в результате технической неисправности состава отсутствует возможность осуществлять самостоятельное движение. На помощь оперативно направлен вспомогательный состав, произведен сцеп. представитель петербургского метро

Пассажиры из неисправного состава высажены, поезд направлен в депо. Движение поездов по Линии 2 осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается. Специалисты стараются как можно скорее вернуть обычный график движения.

Ранее правоохранительные органы Петербурга задержали главу команды блогеров, устроивших провокационное шоу в метрополитене. Свои выходки хулиганы самостоятельно запечатлели на камеру телефона и опубликовали видеоролик в Telegram-канале.

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Фото: Piter.tv