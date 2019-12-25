На КАД в Ломоносовском районе перекроют две полосы с 14 по 25 мая

На первой полосе водителям разрешат разогнаться лишь до 50 км/ч.

С 14 по 25 на КАД в Ломоносовском районе перекроют две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке между путепроводом в районе Центральной улицы ии транспортной развязкой на пересечении с ММПК "Бронка" перекроют вторую и третью полосы движения. Ограничения связаны с работами по ликвидации колейности дорожного покрытия. Отметим, что на первой полосе водителям разрешат разогнаться лишь до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы движения. Автомобилистов попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Кроме того, дорожники установят временные знаки, водоналивные барьеры, световую сигнализацию. Водителей призвали обращать внимание на табло.

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Фото: Piter.tv