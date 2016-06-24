На КАД в районе Ржевки полыхает "Мерседес"

От Шафировского проспекта по направлению в Янино образовался затор.

Сегодня утром, 13 августа, на внутреннем кольце КАД вспыхнула иномарка "Мерседес". Из-за случившегося на дороге собралась пробка. Об этом Piter.tv сообщил читатель.

Легковушка загорелась около 11 утра. Машину, охваченную языками пламени, заметили около Беляевского моста.

От Шафировского проспекта по направлению в Янино образовался затор, указано в сервисе "Яндекс.Карты". Водителям рекомендуют учитывать информацию о пробке длиной в 3 километра при составлении маршрута.

Ранее на Piter.tv: в массовом ДТП на Тучковом мосту пострадали три человека.

Видео: Piter.tv