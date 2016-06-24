  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:39
141
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На КАД в районе Ржевки полыхает "Мерседес"

0 0

От Шафировского проспекта по направлению в Янино образовался затор.

Сегодня утром, 13 августа, на внутреннем кольце КАД вспыхнула иномарка "Мерседес". Из-за случившегося на дороге собралась пробка. Об этом Piter.tv сообщил читатель.

Легковушка загорелась около 11 утра. Машину, охваченную языками пламени, заметили около Беляевского моста. 

От Шафировского проспекта по направлению в Янино образовался затор, указано в сервисе "Яндекс.Карты". Водителям рекомендуют учитывать информацию о пробке длиной в 3 километра при составлении маршрута. 

Ранее на Piter.tv: в массовом ДТП на Тучковом мосту пострадали три человека.

Видео: Piter.tv

Теги: горит машина, кад, мчс, пробки, шафировский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии