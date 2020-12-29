На Дальневосточном проспекте ранним утром горела бытовка

О пострадавших информации не появлялось.

В седьмом часу утра в субботу, 16 января, на Дальневосточном проспекте, 13, начался пожар. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, на территории стройки вспыхнула бытовка

Деревянный вагончик, обшитый железом, горел по всей площади в 10 квадратных метров, пламя едва не перебросилось на соседние вагончики, но пожарные вовремя сбили огонь. Дверь в полыхающей бытовке была закрыта, спасатели вскрывали ее, чтобы убедиться, что внутри нет людей.

Пожар потушили примерно через час, о пострадавших никакой информации не появлялось.

Также мы рассказывали, что на улице Белы Куна маршрутка сбила пенсионерку.

Фото: Piter.TV