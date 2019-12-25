На Выборгском шоссе горит цех со складом пиломатериалов

Есть угроза распространения огня на соседнее здание.

В 10 утра в среду, 10 февраля, петербургское МЧС получило сообщение о пожаре в здании №232 по Выборгскому шоссе. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, разгорелся производственный цех со складом досок и пиломатериалов. Мощные и высокие клубы черного дыма было видно из разных районов Петербурга.

Здание размером 15 х 100 метров и высотой 8 метров оказалось охвачено огнем полностью. Причина возгорания пока неизвестна. В МЧС отметили, что в данный момент есть угроза распространения пламени на соседнее административное здание в два этажа с мансардой. Ранг пожара был повышен до номера 2, площадь возгорания уточняется.

О пострадавших пока никакой информации не поступало.

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Фото: ВКонтакте / Павел Петров