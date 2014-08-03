Правоохранители напомнили об опасности покупки авиабилетов с огромными скидками перед Новым годом

МВД России предупреждает: накануне Нового года аферисты стали активно предлагать билеты в соцсетях.

Количество мошеннических сайтов и аккаунтов в соцсетях по продаже авиабилетов снизилось в два раза в 2023 году. Но перед Новым годом злоумышленники вновь активизировались. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, петербургские правоохранители также предупредили горожан.

Чаще всего мошенники действуют через фейковые аккаунты известных брендов в социальных сетях. Интернет-пользователь получает сообщение от официального представителя авиакомпании, тревел-агентства или агрегатора с предложением скидок на билеты.

В полиции напомнили, что настоящий продавец не будет предлагать билеты со скидкой в 30-40% перед Новым годом, а тем более писать в личные сообщения.

Ранее сообщалось, что петербургские мошенники обманули 65 человек продажей техники по низкой цене.

Фото: Piter.TV

