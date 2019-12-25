Мужчину ударили ножом 3 раза в Красногвардейском районе

Пострадавшего не смогли спасти. Подозреваемый задержан.

В понедельник, 11 июля, в службу 112 обратился мужчина, сообщивший о том, что нашел окровавленного человека у дома №59 по проспекту Маршала Блюхера в Красногвардейском районе Петербурга. Как выяснилось позже, пострадавшему было нанесено 3 ножевых ранения в спину, он скончался при госпитализации. Об этом стало известно Piter.TV.

Медики попытались реанимировать мужчину, но он не дожил до приезда в больницу. Оперативники задержали подозреваемого в преступлении 33-летнего жителя дома №59. В ходе досмотра у него был изъят нож.

Составлен протокол о мелком хулиганстве, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полицейскими задержан подозреваемый, который ударил ножом водителя из-за парковки на Пулковской улице.

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