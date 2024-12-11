Мужчина выпал из окна своей квартиры в Кронштадте

Росгвардейцы немедленно отправились на место происшествия и вызвали скорую помощь.

Вечером в воскресенье, 9 февраля, сотрудники Межрегионального отдела вневедомственной охраны Приморского района Петербурга на Ленинградской улице в Кронштадте заметили лежавшего на земле мужчину с травмами, характерными для падения с высоты, и вызвали на место медицинскую бригаду.

Находившийся поблизости наряд Росгвардии, патрулирующий район, заметил мужчину, лежавшего на асфальте возле жилого дома, с травмами, свидетельствующими о падении с высоты. Росгвардейцы немедленно отправились на место происшествия и вызвали скорую помощь. До прибытия медицинской бригады они оставались рядом с пострадавшим и контролировали его состояние. Позже мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где ему диагностировали многочисленные переломы и ушибы грудной клетки.

Предварительная информация указывает на то, что мужчина, будучи в сильном алкогольном опьянении, случайно выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. При падении он пытался удержаться за водосточную трубу, что позволило смягчить удар.

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО