Мужчина ударил ножом собутыльника в Колпино. Ранение оказалось смертельным

Подозреваемого задержали по "горячим следам".

Житель Колпино получил ножевое ранение во время распития спиртных напитков вместе с другим петербуржцем. Он был в гостях у злоумышленника, узнал Piter.TV.

Труп с раной на шее обнаружили в квартире в доме №221 по бульвару Трудящихся. Мужчине было 33 года, а возможному убийце — 28 лет. Подозреваемого задержали, ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. В полицию обратилась его родственница.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в гараже под Гатчиной нашли труп мигранта со сломанным носом и ребрами.

Фото: Piter.TV