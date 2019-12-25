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Мужчина ударил ножом собутыльника в Колпино. Ранение оказалось смертельным
Сегодня, 9:09
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Мужчина ударил ножом собутыльника в Колпино. Ранение оказалось смертельным

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Подозреваемого задержали по "горячим следам".

Житель Колпино получил ножевое ранение во время распития спиртных напитков вместе с другим петербуржцем. Он был в гостях у злоумышленника, узнал Piter.TV.

Труп с раной на шее обнаружили в квартире в доме №221 по бульвару Трудящихся. Мужчине было 33 года, а возможному убийце — 28 лет. Подозреваемого задержали, ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. В полицию обратилась его родственница. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в гараже под Гатчиной нашли труп мигранта со сломанным носом и ребрами. 

Фото: Piter.TV

Теги: ножевое ранение, собутыльник, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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