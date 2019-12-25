Утром в петербургском метро мужчина показал половой орган школьнице

Он был найден и изобличен в этом преступлении.

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как мужчина в метро показал свой половой орган несовершеннолетней девочке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама пострадавшей. Она пояснила, что 2 декабря в период с 8:36 до 8:44 неизвестный в вагоне поезда, который ехал от "Маяковской" до "Василеостровской", продемонстрировал её несовершеннолетней дочери половой орган.

По подозрению в совершении данного преступления 6 декабря был задержан 34-летний мужчина, который работает пекарем. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу.

Фото: Piter.tv