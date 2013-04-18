На детской площадке на Планерной мужчина приставал к ученикам местной школы

Вечером в четверг, 6 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на детской площадке на Планетной улице мужчина в сексуальном плане интересуется детьми.
Как стало известно Piter.TV, подозреваемый находился на детской площадке рядом с местной школой. Там же он домогался до детей 2012 года рождения.
Правоохранительные органы задержали развратника. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что бомж держал девочку-подростка в подвале дома на Кораблестроителей.
Фото: Piter.TV
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