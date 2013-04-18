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На детской площадке на Планерной мужчина приставал к ученикам местной школы
Сегодня, 10:24
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На детской площадке на Планерной мужчина приставал к ученикам местной школы

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В Приморском районе Петербурга местные жители заметили мужчину, которого заинтересовали дети на детской площадке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в четверг, 6 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на детской площадке на Планетной улице мужчина в сексуальном плане интересуется детьми.

Как стало известно Piter.TV, подозреваемый находился на детской площадке рядом с местной школой. Там же он домогался до детей 2012 года рождения.

Правоохранительные органы задержали развратника. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бомж держал девочку-подростка в подвале дома на Кораблестроителей.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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