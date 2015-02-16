Музей памяти Лермонтова воссоздадут в Петербурге

Одной из главных задач музея является просвещение молодежи. В нем проводятся выставки и мероприятия, направленные на ознакомление с жизнью и творчеством поэта.

Новый корпус лицея №280 имени М. Ю. Лермонтова находится в здании Николаевского кавалерийского училища, где в свое время обучался корнет Михаил Лермонтов.

Как пишет "Петербургский дневник", история сохранения памяти о поэте началась еще в XIX веке. 31 декабря 1883 года генерал от кавалерии и начальник Николаевского кавалерийского училища Александр Бильдерлинг открыл музей великого поэта. В музее хранилось 705 экспонатов, включая автографы и личные вещи поэта. Музей был доступен для посещения ежедневно с 8 утра до 12 часов дня.

После событий 1917 года, когда офицеры и юнкера Николаевского училища выступили против советского правительства, училище было закрыто, а экспонаты и реликвии музея частично переданы на хранение в Пушкинский Дом. Часть из них была уничтожена.

Несмотря на попытки восстановить музей в Ленинграде, это не произошло. Только спустя столетия, к 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича, началось восстановление музея в исторических стенах. Одной из главных задач музея является просвещение молодежи. В нем проводятся выставки и мероприятия, направленные на ознакомление с жизнью и творчеством поэта.