В петербургской школе заработал музей писателя Виталия Бианки

В 2023 году его внук Александр Бианки и администрация учреждения договорились о взаимодействии.

В школе №199 Приморского района Петербурга 30 мая открылся музей детского писателя Виталия Бианки. В 2023 году его внук Александр Бианки и администрация учреждения договорились о взаимодействии, передает "Петербургский дневник".

На открытии музея присутствовали сам Александр Бианки, дочь художника и друга писателя Владимира Шевченко, заместитель главы администрации Приморского района Владимир Фациевич-Слинченко.

"Музей живых историй имени В. Бианки" посвящен не просто творчеству Виталия Бианки. В нем школьники будут под руководством педагогов и руководителя музея вести исследовательскую и проектную работу по изучению природы и экологии своего муниципального округа.

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Фото: пресс-служба Смольного