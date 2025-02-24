Концепцию музея архитектуры и градостроительства на территории Тучкова буяна разработали в Петербурге

После восстановления Шофный корпус станет домом для музея архитектуры и градостроительства, а также входной зоной в новое общественное пространство.

Санкт-Петербургский Союз архитекторов представил концепцию будущего музея архитектуры и градостроительства города, как общественно-информационное пространство. Генеральный директор Государственного Музея истории Санкт-Петербурга и президент Союза архитекторов Владимир Григорьев поделился с "Петербургским дневником" подробностями инициативы.

Григорьев отметил, что идея создания музея возникла несколько лет назад, когда он вместе с Олегом Романовым, почётным президентом Союза архитекторов, обратился к губернатору города с предложением организовать такую площадку. По его мнению, Петербург — один из немногих крупных городов, не имеющий места, где жители могли бы ознакомиться с историей архитектуры и градостроительства как самого города, так и соседних регионов, а также всей страны.

Сейчас компания "Газпром" в сотрудничестве с городскими властями реализует проект по преобразованию территории Тучкова буяна на Петроградской стороне в общественное пространство. Важной частью этого проекта станет восстановление Шофного корпуса, одного из бывших пеньковых складов Тучкова буяна, снесённого в 1930-х годах. Этот корпус, находившийся между главными зданиями Тучкова буяна и Дворцом спорта "Юбилейный", сохранился только в виде фундамента.

После восстановления Шофный корпус станет домом для музея архитектуры и градостроительства, а также входной зоной в новое общественное пространство. Часть первого этажа и весь второй этаж здания планируется отвести под экспозицию музея, а также оборудовать гардероб, кассы и туалеты. Здание свяжут с историческими сооружениями пеньковых складов, выходящими на Малую Неву, с помощью крытой стеклянной галереи.

Государственный Музей истории Петербурга рассматривается как вероятный оператор нового музея. По словам Григорьева, музей архитектуры и градостроительства может стать новым филиалом наряду с такими музеями, как квартира А.А. Блока, Музей петербургского авангарда и Музей печати.

Хотя проект уже прошёл несколько рабочих встреч с участием представителей "Газпрома" и архитектурного сообщества города, точные сроки его реализации пока не установлены.

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Фото: citywalls.ru (Сергей Г.)