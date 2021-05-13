Камеры засняли, сколько человек посетили мечеть в Красном Селе в Ураза-байрам

Молитва началась в четвертом часу — до активного движения транспорта.

Видеокамеры показали масштаб празднования Ураза-байрам в Красном Селе. Видео было опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в "ВКонтакте" утром 13 мая.

Мусульмане стали собираться на молитву в 4 часа утра на проспекте Ленина. В доме №120 находится Национально-культурный дом "Нур Луч" В 6 часов верующие стали расходиться. Движение транспорта при этом не перекрывали, на проезжую часть никто не выходил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге не все мусульмане успели на молитву Ураза-байрама. В связи с проведением праздничных мероприятий движение трамваев у Соборной мечети было приостановлено.

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село