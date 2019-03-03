Вице-губернатор Петербурга Кропачев рассказал, можно ли обойтись без летних отключений горячей воды

По данным властей, летом горячую воду временно прекратят подачу в каждом четвертом доме города сроком от одного до четырех дней, преимущественно для проведения гидравлических тестов.

Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев, выступавший на заседании Законодательного собрания 11 июня, подтвердил неизбежность летних профилактических отключений горячей воды в городе.

Отключения неизбежны, поскольку ежегодный осмотр и профилактика источников горячего водоснабжения являются обязательной процедурой. Чтобы произвести необходимые ремонтные работы на оборудовании котельных, требуется полное прекращение функционирования всей системы производства и транспортировки тепловой энергии, пояснил чиновник.

Сергей Кропачев также подчеркнул важность гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых летом, позволяющих заблаговременно выявлять и устранять возможные проблемы, предотвращая крупные сбои в холодное время года. Благодаря этим мерам нам удается избегать серьезных перебоев с горячим водоснабжением и отоплением зимой. Хотя отдельные технические неполадки случаются и в зимний период, без профилактики летом число таких инцидентов возрастет многократно, предостерег вице-губернатор.

По данным властей, летом горячую воду временно прекратят подачу в каждом четвертом доме города сроком от одного до четырех дней, преимущественно для проведения гидравлических тестов. Полностью вода будет отсутствовать от пяти до десяти дней в восьми процентах многоквартирных домов, а наибольшее количество потребителей — 69 процентов домов — останется без горячей воды на период от 11 до 14 суток.

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