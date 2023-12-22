В Красном Селе уходивший от погони мотоциклист едва не сбил на переходе ребёнка

В итоге пилот въехал в опору дорожного знака и перелетел через руль.

Мотопогоня в Красносельском районе Петербурга 22 мая едва не закончилась трагедией. Видео опубликовали в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Инцидент произошел 22 мая на улице Юных Пионеров. Мотоциклист, уходя от преследования, едва не сбил переходящего дорогу ребёнка. В итоге пилот въехал в опору дорожного знака и перелетел через руль.

Вскоре после этого его задержал сотрудник ГИБДД.

Ранее в аварии на автодороге "Роговицы – Калитино" погибли оба водителя.

Видео: Telegram/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село