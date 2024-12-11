Мост через реку Сабу устанавливают в Лужском районе

Ширина сооружения составит 4,5 метра.

В Лужском районе Ленинградской области ведется монтаж временного моста в ходе капитального ремонта моста через реку Сабу, находящегося на трассе между Толмачево и дорогой А-180 "Нарва". Проект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (ныне переименованного в "Инфраструктура для жизни").

Завершение работ по установке временного моста запланировано до начала посевного сезона. Ширина сооружения составит 4,5 метра, движение транспорта на въезде и выезде из Осьмино будет организовано по реверсивной схеме.

После ввода в эксплуатацию временного моста начнется разборка старой конструкции. Новый мост будет шире, оснащен освещением и пешеходными дорожками.

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти