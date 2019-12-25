Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей

Она даже взяла займ под свою квартиру.

Пенсионерка перевела мошенникам более 3,5 миллионов рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 69-летняя петербурженка обратилась 30 ноября. Она рассказала, что 30 октября ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил, что неизвестные хотят похитить денежные средства со счета, для предотвращения хищения нужно снять все деньги со счета и перевести на безопасный счет. Пенсионерка сняла 443 тысячи рублей и перевела на счет неизвестным.

Уже 13 ноября ей снова позвонили и сказали, что нужно снять оставшиеся деньги. Женщина перевела еще 1 372 000 рублей. И 23 ноября пенсионерка оформила займ под свою квартиру на сумму 2 миллиона рублей, перевела неизвестным еще 875 тысяч рублей. И 26 ноября она перевела еще 875 тысяч рублей.

Сумма ущерба составила 3 565 000 рублей.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября злоумышленники оформили кредит на петербуржца после кражи у него банковских карт.

Фото: Piter.tv