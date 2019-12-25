Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела мошенникам 9 млн рублей

Помимо этого она взяла кредит.

В Приморском районе пенсионерка продала квартиру, взяла кредит и перевела мошенникам 9 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv

По словам 70-летней пенсионерки, в период с 19 октября по 16 ноября ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центрального банка и сотрудниками силовых ведомств. Под предлогом обеспечения финансовой безопасности и оказания в содействии в задержании мошенников они убедили пожилую петербурженку продать квартиру и взять кредит. Полученные деньги (9 млн рублей) женщина перевела на указанный неизвестными счет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге задержаны президент и вице-президент "Балтики" по делу о мошенничестве.

Фото: Piter.tv