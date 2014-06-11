В Петербурге арестованы фигуранты дела о поставке некачественных противогазов

Несмотря на это, коммерческим организациям были перечислены 238,2 млн рублей, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Олега Сайфулина, Василия Ажойчика, Виталия Маркова, Олега Дмитриева и Сергея Зиновьева. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупке противогазов для нужд гражданской обороны Ленинградской области. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, преступный умысел у группы лиц, включая начальника ГКУ Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты" Олега Сайфулина, возник не позднее сентября 2023 года. В схему были вовлечены руководители коммерческих организаций, с которыми с сентября 2023 года по октябрь 2024 года заключили шесть госконтрактов на поставку противогазов.

Однако, как установило следствие, поставленная продукция не соответствовала требованиям качества, не была допущена к обращению на российском рынке и не могла использоваться в качестве средств индивидуальной защиты. Несмотря на это, коммерческим организациям были перечислены 238,2 млн рублей, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению.

В числе задержанных также:

– Сергей Зиновьев – заместитель генерального директора ООО "Таганай АВМ",

– Василий Ажойчик – генеральный директор ООО "Таганай АВМ",

– Виталий Марков и Олег Дмитриев – фактические руководители ООО "Каскад".

Суд установил срок содержания под стражей на один месяц и 27 суток. В зависимости от даты задержания фигуранты останутся под арестом до 11 или 12 мая 2025 года.

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Фото: unsplash (Ana Itonishvili)