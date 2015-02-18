В Петербурге турагент обманула туристов на 12 млн рублей

Она продала туры по заниженной цене 96 людям, однако отдыха никто так и не увидел.

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 30-летняя местная жительница, обвиняемая в совершении серии мошенничеств под видом продажи туристических путевок, виз и бронирования отелей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, с апреля 2021 года по август 2023 года обвиняемая, обладая знаниями и опытом работы в сфере туризма, размещала в интернете объявления о продаже туров по заниженным ценам. Она принимала деньги от клиентов, обещая оформить документы, однако впоследствии сообщала о проблемах с бронированием или отмене поездки и переставала выходить на связь.

Таким образом, женщина обманула 96 жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны. Общая сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей.

Обвиняемая была задержана в декабре 2023 года и заключена под стражу. В ходе следствия она добровольно возместила ущерб в размере около 900 тысяч рублей. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на принадлежащую ей долю земельного участка в Пскове стоимостью 250 тысяч рублей.

На данный момент 72 потерпевших подали гражданские иски о взыскании с обвиняемой 11 миллионов рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Мера пресечения в виде содержания под стражей остается без изменений.

Ранее Piter.TV сообщал, что Япония упростит получение визы для туристов из Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV