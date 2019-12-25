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Пожилая петербурженка перевела мошенникам более 10 млн рублей
Сегодня, 13:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая петербурженка перевела мошенникам более 10 млн рублей

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Звонившие представились сотрудниками ЦБ.

В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку по факту крупного мошенничества в отношении пенсионерки в Центральном районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 11 октября вечером обратилась 71-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что в период с 16 сентября по 9 октября ей на телефон звонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального банка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, они убедили её перевести на указанные ими счета 10 495 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ещё один петербуржец перевёл "сотруднику ЦБ" почти 5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Bassydag Spitiaws
Сегодня 14:22

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