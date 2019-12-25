После разговора с "Центробанком" жительница Ломоносова лишилась 7,9 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В Ломоносове пенсионерка после звонка сотрудника "Центробанка" лишилась почти 8 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 72-летней жительницы Ломоносова, в период с 9 августа по 25 сентября ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником "Центрального банка РФ". Звонивший сообщил пенсионерке, что на её имя оформлены кредиты и, чтобы обезопасить свои денежные средства, необходимо перейти по ссылке. После перехода по ссылке и ввода своих данных у пенсионерки произошло списание 7 916 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее на Piter.tv: Обвиняемый в мошенничестве со страховкой на 30 млн рублей задержан в Петербурге.

Фото: Piter.tv