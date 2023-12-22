Пенсионерка из Колпино потеряла 16 млн рублей при попытке заработать на бирже

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку из Колпино. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 7 апреля обратилась 85-летняя пенсионерка из Колпино. Она сообщила, что в период с апреля 2023 года по январь 2024 года она, предполагая заработать на финансовой бирже, перевела неизвестным 16 650 135 рублей 95 копеек.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее петербургский суд приговорил мошенника с сайта знакомств к 4 годам колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv