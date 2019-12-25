В Ленобласти в ближайшие три ночи ожидаются морозы до -32 градусов

В большинстве районов региона столбик термометра опустится до -25 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ближайшие три ночи в Ленобласти ожидается понижение температуры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На территории Ленобласти 19 февраля местами ожидается понижение температуры до -25...-30 градусов, на дорогах гололедица.

Ночью 20 февраля ожидается понижение температуры на востоке до -20...-25, местами до -27...-32 градусов, на дорогах также гололедица.

Ночью 21 февраля ожидается понижение температуры местами до -23...-26 градусов.

В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Также в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.

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Фото: Piter.tv