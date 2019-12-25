Сбер: 70 тысяч пациентов в СЗФО подключены к дистанционному мониторингу здоровья

Состояние более 70% наблюдаемых с хроническими неинфекционными заболеваниями и COVID-19 удалось стабилизировать в течение первых месяцев после подключения к мониторингу.

С начала 2022 года СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) совместно с органами власти регионов СЗФО подключили к проекту дистанционного мониторинга здоровья около 70 тысяч пациентов. Состояние более 70% наблюдаемых с хроническими неинфекционными заболеваниями и COVID-19 удалось стабилизировать в течение первых месяцев после подключения к мониторингу.

По показаниям и по соглашению с пациентами, их подключают к роботизированному обзвону и выдают необходимые устройства для снятия показаний – тонометры, глюкометры. Обзвон проводится по расписанию. Это позволяет системно получать информацию о состоянии здоровья пациента, а после обработки данные попадают к лечащему врачу. В случае отклонения от нормы врач созванивается с пациентом и проводит консультации либо договаривается о приёме.

Также у пациентов есть возможность подключения к умным устройствам, когда показатели через устройство по Bluetooth автоматически попадают в "Дневник наблюдений" мобильного приложения СберЗдоровья. Доступ к этому дневнику имеет и пациент, и лечащий врач.

Система позволяет врачам держать показатели здоровья всех пациентов на постоянном контроле удаленно, а при необходимости давать рекомендации для стабилизации состояния и проводить корректировку курса лечения. В критических ситуациях специалист помогает пациенту вызвать скорую медицинскую помощь.

Дистанционный мониторинг здоровья пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусом высоко востребован на Северо-Западе. Регионы активно используют дистанционные сервисы для развития системы здравоохранения, получают положительные отзывы и пациентов, и врачей. На сегодняшний день уже 56 медицинских учреждений СЗФО подключены к системе. Специалисты СберЗдоровья прогнозируют, что объём дистанционного мониторинга в 2023 году в регионе вырастет минимум в 1,5 раза.

Ранее в Санкт-Петербурге был запущен пилотный проект дистанционного мониторинга пациентов с гипертонией и сахарным диабетом.

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