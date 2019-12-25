В Ленобласти 18 ноября выпадет мокрый снег

На дорогах местами гололедица.

МЧС предупреждает жителей Ленинградской области о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона 18 ноября.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью 18 ноября в большинстве районов небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем, днем мокрый снег, переходящий в дождь. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 8-13 м/с, в большинстве районов порывы 15-20 м/с, во второй половине ночи и в первой половине дня в прибрежных районах порывы до 23 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -3...+2 градусов, днем поднимется до +4...+9 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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