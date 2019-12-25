На модернизацию энергосистем бюджетных учреждений Петербурга выделено более 100 млн рублей

Лидером стал Фрунзенский район – там заключили такие соглашения в 17 учебных учреждениях.

Более 100 млн рублей привлечено в модернизацию энергосистем бюджетных учреждений Петербурга за полгода. Заключено 33 энергосервисных контракта, которые позволяют использовать внебюджетные средства для внедрения современных энергосберегающих технологий.

Лидером стал Фрунзенский район – там заключили такие соглашения в 17 учебных учреждениях. Всего же на сегодняшний день в Петербурге заключено 631 энергосервисный контракт.

Более 100 из них – на модернизацию систем отопления, 500 касаются систем внутреннего и внешнего освещения. Общий объем привлеченных инвестиций составляет почти 2,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что доходы петербургского общественного транспорта за первую половину 2024 года составили 26,5 млрд рублей.

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